Александр Гвоздик дал прогноз на бой Усик — Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.



«Не думаю, что Усику тяжело находиться в супертяжах — вес он набрал, скажем так, природным путём, даже видно, что нет никакой фарм-поддержки. Будучи крузером, он вес сгонял. Сейчас — набрал мышечной массы, так что не считаю, что будет испытывать какой-то дискомфорт.



Я очень болею за Сашу и очень хочу, чтобы он выиграл. Но если реально смотреть на ситуацию, то моё мнение: до боя шансы 55 на 45 в пользу Джошуа. Знаете же эту известную пословицу, что хороший большой боксёр всегда победит хорошего маленького боксёра. Конечно, не всегда, но шансов у него больше.



Джошуа ещё никогда не встречался с таким боксёром, как Усик. Саша ещё не боксировал с таким бойцом, как Джошуа. Да, был Чисора — крепкий боксёр, но середняк. Плюс он ниже Усика. Пока сложно спрогнозировать, как будут развиваться события, учитывая, что Джошуа не только сильно бьёт, но и ещё выше Саши», — приводит слова Гвоздика Sportarena.