Александр Емельяненко хочет проводить бои каждый месяц

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что хочет проводить бои каждый месяц.



«В субботу я дрался, в понедельник я уже в спортзале. Тренируюсь по два раза в день, готовлюсь к новому сопернику, чтобы бить его. Я сейчас встал на спортивную дорогу, перестал хулиганить. Надо сейчас максимально поработать, а потом уже думать о пенсии.



Я хочу драться каждый месяц. Вроде бы так запланировано, что у меня в каком-то месяце будет два боя. Мне какая разница? Я с Тарасовым подрался — никаких повреждений нет, а в вопросе физической, функциональной и технической формы я хорошо себя чувствую. Почему бы мне дальше не драться?



Я, когда дерусь по правилам ММА, не получаю травм. У меня болят руки, я разбиваю себе суставы, потому что перчатки тонкие. А тейповать по-боксёрски нельзя», — сказал Александр Емельяненко в эфире подкаста «Серёжа и микрофон».