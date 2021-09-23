Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко хочет проводить бои каждый месяц

Александр Емельяненко хочет проводить бои каждый месяц
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что хочет проводить бои каждый месяц.

«В субботу я дрался, в понедельник я уже в спортзале. Тренируюсь по два раза в день, готовлюсь к новому сопернику, чтобы бить его. Я сейчас встал на спортивную дорогу, перестал хулиганить. Надо сейчас максимально поработать, а потом уже думать о пенсии.

Я хочу драться каждый месяц. Вроде бы так запланировано, что у меня в каком-то месяце будет два боя. Мне какая разница? Я с Тарасовым подрался — никаких повреждений нет, а в вопросе физической, функциональной и технической формы я хорошо себя чувствую. Почему бы мне дальше не драться?

Я, когда дерусь по правилам ММА, не получаю травм. У меня болят руки, я разбиваю себе суставы, потому что перчатки тонкие. А тейповать по-боксёрски нельзя», — сказал Александр Емельяненко в эфире подкаста «Серёжа и микрофон».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021