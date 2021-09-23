Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Усик — Джошуа

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
«Я буду болеть за Усика, но думаю, победит Джошуа. Энтони — тяжеловес, Усик поднялся в тяжёлый вес. Джошуа — природный тяж, 12 раундов Усику тяжело будет сдерживать натиск. Даже несмотря на филигранную технику Усика — много двигаться, много дёргать — раунду к пятому-шестому Джошуа начнёт перехватывать инициативу.
Нокаута не будет. В какой-то момент Джошуа перехватит инициативу и начнёт перебивать Усика. Если бы бой был в весе Александра, то он бы выиграл. Здесь габариты сыграют своё. Джошуа быстрый, подвижный, не такой тяж, который стоит и пытается ударить, он двигается очень технично. К бою с Усиком Джошуа функционально готов. Тяжело будет, несмотря на то что Усик тоже очень мощный боксёр, один из лучших вне зависимости от их категории», — сказал Василевский в беседе с Георгием Брагиным.
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