Тим Цзю показал постер боя с Такеши Иноуэ

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю опубликовал постер поединка с 31-летним японским бойцом Такеши Иноуэ. Бой пройдёт 17 ноября в австралийском городе Голд-Кост.

Фото можно посмотреть на странице Тима Цзю в «Инстаграме».

Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермаллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.



26-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).