Тим Цзю показал постер боя с Такеши Иноуэ

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю опубликовал постер поединка с 31-летним японским бойцом Такеши Иноуэ. Бой пройдёт 17 ноября в австралийском городе Голд-Кост.
Фото можно посмотреть на странице Тима Цзю в «Инстаграме».
Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермаллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.
26-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).
- 23 сентября 2021
-
13:37
-
12:21
-
11:31
-
10:46
-
10:00
-
06:35
-
06:17
-
05:59
-
03:29
-
00:53
- 22 сентября 2021
-
23:47
-
22:55
-
21:49
-
20:28
-
19:56
-
18:24
-
17:32
-
16:35
-
15:26
-
15:00
-
14:28
-
14:01
-
13:58
-
13:03
-
12:03
-
11:46
-
11:36
-
11:30
-
11:02
-
10:22
-
10:00
-
09:41
-
09:31
-
09:16
-
08:38