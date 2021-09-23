«Не понимал, почему несут столько еды». Двалишвили рассказал о визите Стерлинга в Грузию

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, как вместе с Алджэмейном Стерлингом посетил Грузию. Двалишвили отметил, что американец удивился щедрости грузинского застолья.



«Это был туристический визит. Я просто хотел показать друзьям свою страну, то, откуда я родом. Мы повидали так много красивых мест. Люди были счастливы нас видеть. Они болели за нас, приветствовали уже в аэропорту. В Грузии мы также посетили несколько залов, провели тренировочные семинары, демонстрировали технику, давали некоторые советы. В общем мы посетили шесть залов. После этого люди оттуда приглашали нас, звали к себе домой, приглашали в рестораны.



Из грузинской кухни Альджамейну больше всего понравилось традиционное хачапури и хинкали. Он всё спрашивал и не понимал, почему нам несут столько еды. Я ему объяснил, что у нас так принято. Он привык, что в обычных ресторанах ему несут меню и он выбирает пару блюд», — сказал Двалишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.