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Уайлдер рассказал, что подготовил «особенный» костюм на третий бой с Фьюри

Уайлдер рассказал, что подготовил «особенный» костюм на третий бой с Фьюри
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Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер рассказал, в каком костюме выйдет на третий бой с Тайсоном Фьюри. Напомним, что после поражения во втором поединке с Фьюри Уайлдер обвинил в неудаче свой 40-килограммовый костюм.

«С тех пор, как я стал чемпионом, никто не выходит в ринг в лучших костюмах, чем я. И я продолжу это делать. Вы должны увидеть, какой наряд я приготовил на третий бой. Это будет нечто особенное. Я посвятил этот костюм своему народу, своему племени. С нетерпением жду поединка», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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