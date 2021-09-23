Поветкин рассказал, в чём Джошуа сильнее Усика

Знаменитый российский боксёр Александр Поветкин рассказал, за кого будет болеть в поединке Александра Усика и Энтони Джошуа.
«Конечно, я буду смотреть бой, буду болеть за нашего друга Сашу Усика обязательно. Безусловно, Джошуа мощнее, физически, наверное, сильнее. Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьёт, так что будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил», – рассказал Поветкин в эфире своего «инстаграма».
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение.
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