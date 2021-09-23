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Александр Усик поцеловал Василия Ломаченко в ухо

Александр Усик поцеловал Василия Ломаченко в ухо
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Украинский боксёр Александр Усик в шутку поцеловал своего друга Василия Ломаченко в ухо во время интервью. Ломаченко прилетел в Лондон, чтобы поддержать Усика перед боем с Энтони Джошуа.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Василия Ломаченко. «Поцелуй» видно, если перелистать карусель.

«Василий Ломаченко прилетел в дождливый Лондон, чтобы быть рядом с Александром Усиком и поддержать его во время боя с Энтони Джошуа. Этот бой ждут все фанаты бокса и он может стать началом новой истории для Александра. Для наших боксёров уже стало хорошей традицией прилетать на бои друг друга, чтобы каждый из них чувствовал поддержку настоящего друга, ведь эта дружба проверена годами», — написано на официальной странице Ломаченко.

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