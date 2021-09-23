А. Емельяненко: ноги не идут в спортзал. Я вперёд, а они меня назад волокут

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пошутил над своей ленью. Спортсмен рассказал, как заставляет себя идти в спортивный зал.



«Ноги не идут в спортзал. Я вперёд, а они меня назад волокут», — рассказал Емельяненко в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.



Несколько дней назад Александр победил блогера Артёма Тарасова судейским решением, поединок проходил по правилам кулачных боёв. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.