А. Емельяненко: ноги не идут в спортзал. Я вперёд, а они меня назад волокут
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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пошутил над своей ленью. Спортсмен рассказал, как заставляет себя идти в спортивный зал.
«Ноги не идут в спортзал. Я вперёд, а они меня назад волокут», — рассказал Емельяненко в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Несколько дней назад Александр победил блогера Артёма Тарасова судейским решением, поединок проходил по правилам кулачных боёв. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.
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