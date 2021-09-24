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Жорж Сен-Пьер введён в Зал славы UFC

Жорж Сен-Пьер введён в Зал славы UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер введён в Зал славы американского промоушена. Об этом сообщается в «твиттере» UFC.

В общей сложности в Зале славы имеется четыре раздела. Помимо бойцов старой и новой школ, в него входят выдающиеся личности и значимые бои.

«Икона смешанных единоборств укрепляет своё наследие вхождением в Зал славы UFC», — говорится в соответствующем сообщении.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.

Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее Сен-Пьер признался, что испытывал страх перед первым поединком с экс-чемпионом лиги в полусреднем весе, членом Зала славы UFC Мэттом Хьюзом на турнире UFC 50 17-летней давности.

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