Минаков: сомневаюсь, что Усик сможет нокаутировать Джошуа

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков поделился мыслями о предстоящем поединке, в ходе которого сойдутся британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире РЕН ТВ.
«Бой продлится всю дистанцию. Джошуа — это бьющий, жёсткий боксёр. Усик очень техничный, подвижный. Думаю, что Усик переиграет, он активный, мотивированный, заряженный. Джошуа опасен тем, что у него тяжёлый удар.
Сомневаюсь, что Усик сможет нокаутировать Джошуа. Но переиграть, передвигаться, перебить на технике возможно. Нокаутировать может Джошуа. У него тяжёлый удар, если точно попадёт, то с его стороны нокаут может быть. Отдаю предпочтение Усику. Всё зависит от его подготовки, как качественно он её провёл», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.
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