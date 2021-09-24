Минаков: сомневаюсь, что Усик сможет нокаутировать Джошуа

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков поделился мыслями о предстоящем поединке, в ходе которого сойдутся британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире РЕН ТВ.



«Бой продлится всю дистанцию. Джошуа — это бьющий, жёсткий боксёр. Усик очень техничный, подвижный. Думаю, что Усик переиграет, он активный, мотивированный, заряженный. Джошуа опасен тем, что у него тяжёлый удар.



Сомневаюсь, что Усик сможет нокаутировать Джошуа. Но переиграть, передвигаться, перебить на технике возможно. Нокаутировать может Джошуа. У него тяжёлый удар, если точно попадёт, то с его стороны нокаут может быть. Отдаю предпочтение Усику. Всё зависит от его подготовки, как качественно он её провёл», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.