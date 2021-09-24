Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC вспомнили, как Рэндлман бросил Фёдора Емельяненко слэмом

В UFC вспомнили, как Рэндлман бросил Фёдора Емельяненко слэмом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман введён в Зал славы американского промоушена. По этому случаю в официальном «инстаграме» организации разместили нарезку ярких моментов из профессиональной карьеры Рэндлмана, в том числе из поединка со знаменитым российским бойцом Фёдором Емельяненко.

Видео можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Кевин Рэндлман владел титулом UFC в тяжёлом весе с 1999 по 2000 год. Кроме того, он известен выступлениями в лиге Pride и Strikeforce. В 2004 году в поединке с Фёдором Емельяненко уступил в яркой схватке уже в первом раунде.

В смешанных единоборствах на счету Кевина Рэндлмана 33 поединка, в 17 из которых он победил. Последний поединок провёл в 2011 году на турнире в Хабаровске, где проиграл удушающим приёмом Баге Агаеву.

В 2016 году в возрасте 44 лет Рэндлман скончался от сердечной недостаточности, развившейся на фоне тяжёлой пневмонии.

Новость по теме
Жорж Сен-Пьер введён в Зал славы UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021