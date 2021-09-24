В UFC вспомнили, как Рэндлман бросил Фёдора Емельяненко слэмом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман введён в Зал славы американского промоушена. По этому случаю в официальном «инстаграме» организации разместили нарезку ярких моментов из профессиональной карьеры Рэндлмана, в том числе из поединка со знаменитым российским бойцом Фёдором Емельяненко.

Видео можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Кевин Рэндлман владел титулом UFC в тяжёлом весе с 1999 по 2000 год. Кроме того, он известен выступлениями в лиге Pride и Strikeforce. В 2004 году в поединке с Фёдором Емельяненко уступил в яркой схватке уже в первом раунде.



В смешанных единоборствах на счету Кевина Рэндлмана 33 поединка, в 17 из которых он победил. Последний поединок провёл в 2011 году на турнире в Хабаровске, где проиграл удушающим приёмом Баге Агаеву.



В 2016 году в возрасте 44 лет Рэндлман скончался от сердечной недостаточности, развившейся на фоне тяжёлой пневмонии.