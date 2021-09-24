В UFC вспомнили, как Рэндлман бросил Фёдора Емельяненко слэмом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман введён в Зал славы американского промоушена. По этому случаю в официальном «инстаграме» организации разместили нарезку ярких моментов из профессиональной карьеры Рэндлмана, в том числе из поединка со знаменитым российским бойцом Фёдором Емельяненко.
Видео можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
Кевин Рэндлман владел титулом UFC в тяжёлом весе с 1999 по 2000 год. Кроме того, он известен выступлениями в лиге Pride и Strikeforce. В 2004 году в поединке с Фёдором Емельяненко уступил в яркой схватке уже в первом раунде.
В смешанных единоборствах на счету Кевина Рэндлмана 33 поединка, в 17 из которых он победил. Последний поединок провёл в 2011 году на турнире в Хабаровске, где проиграл удушающим приёмом Баге Агаеву.
В 2016 году в возрасте 44 лет Рэндлман скончался от сердечной недостаточности, развившейся на фоне тяжёлой пневмонии.
- 24 сентября 2021
-
12:48
-
12:08
-
12:03
-
11:54
-
10:51
-
10:23
-
09:19
-
00:19
-
00:00
- 23 сентября 2021
-
23:19
-
22:59
-
21:49
-
20:36
-
20:25
-
19:39
-
18:55
-
18:45
-
18:06
-
17:50
-
17:10
-
16:25
-
15:52
-
14:35
-
13:37
-
12:21
-
11:31
-
10:46
-
10:00
-
06:35
-
06:17
-
05:59
-
03:29
-
00:53
- 22 сентября 2021
-
23:47
-
22:55