Минаков: Валентина Шевченко — лучшая. У неё есть шансы победить в любом бою

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков высказался о действующей чемпионке UFC в женском наилегчайшем весе Валентине Шевченко. В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266, в одном из главных боёв которого Валентина проведёт защиту титула в шестой раз. Её соперницей станет американка Лорен Мёрфи. Начало боя — не ранее 06:45 мск 26 сентября.



«Валентина Шевченко — лучшая. Есть Холли Холм, есть Валентина Шевченко. Их манера ведения поединка нравится больше всех. Девчонки дерутся, ни в чём не уступая мужским боям. Очень техничные, обученные, жёсткие, мотивированные и агрессивные в бою. Валентина способна обыгрывать красиво. У неё есть шансы победить в любом бою», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.