Виталий Кличко — о бое Усика и Джошуа: самый сложный поединок в карьере Александра

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко поделился мнением о предстоящем бое британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ».



«Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксёром такого уровня Александр ещё не встречался.

Шансы? Все зависит от него — от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой», — приводит слова Кличко meta-ratings.com.ua.