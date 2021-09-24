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Виталий Кличко — о бое Усика и Джошуа: самый сложный поединок в карьере Александра

Виталий Кличко — о бое Усика и Джошуа: самый сложный поединок в карьере Александра
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко поделился мнением о предстоящем бое британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ».

«Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксёром такого уровня Александр ещё не встречался.

Шансы? Все зависит от него — от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой», — приводит слова Кличко meta-ratings.com.ua.

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