Костя Цзю: очень хочется, чтобы Усик вошёл в историю

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от боя Энтони Джошуа из Великобритании и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ».



«Я очень хочу, чтобы Усик выиграл! Для Александра это будет тяжёлый бой. Да, Александр — уникальный боксёр. Но тут уже чуть другой уровень. Не думаю, что у Усика был в соперниках тот, кто может так сильно бить. Джошуа — крепкий и сильный боксёр. Шансы? 50 на 50. И мне очень хочется, чтобы Усик вошёл в историю», — приводят слова Цзю «Известия».



Ранее мнением об этом поединке поделился бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко.