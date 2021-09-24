Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Костя Цзю: очень хочется, чтобы Усик вошёл в историю

Костя Цзю: очень хочется, чтобы Усик вошёл в историю
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от боя Энтони Джошуа из Великобритании и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ».

«Я очень хочу, чтобы Усик выиграл! Для Александра это будет тяжёлый бой. Да, Александр — уникальный боксёр. Но тут уже чуть другой уровень. Не думаю, что у Усика был в соперниках тот, кто может так сильно бить. Джошуа — крепкий и сильный боксёр. Шансы? 50 на 50. И мне очень хочется, чтобы Усик вошёл в историю», — приводят слова Цзю «Известия».

Ранее мнением об этом поединке поделился бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко.

Джошуа — Усик: украинский боксёр едет в Лондон, чтобы отнять у британца всё. LIVE! Джошуа — Усик: украинский боксёр едет в Лондон, чтобы отнять у британца всё. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021