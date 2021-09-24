Костя Цзю: очень хочется, чтобы Усик вошёл в историю

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от боя Энтони Джошуа из Великобритании и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ».
«Я очень хочу, чтобы Усик выиграл! Для Александра это будет тяжёлый бой. Да, Александр — уникальный боксёр. Но тут уже чуть другой уровень. Не думаю, что у Усика был в соперниках тот, кто может так сильно бить. Джошуа — крепкий и сильный боксёр. Шансы? 50 на 50. И мне очень хочется, чтобы Усик вошёл в историю», — приводят слова Цзю «Известия».
Ранее мнением об этом поединке поделился бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко.
- 24 сентября 2021
-
15:46
-
14:16
-
13:46
-
12:48
-
12:08
-
12:03
-
11:54
-
10:51
-
10:23
-
09:19
-
00:19
-
00:00
- 23 сентября 2021
-
23:19
-
22:59
-
21:49
-
20:36
-
20:25
-
19:39
-
18:55
-
18:45
-
18:06
-
17:50
-
17:10
-
16:25
-
15:52
-
14:35
-
13:37
-
12:21
-
11:31
-
10:46
-
10:00
-
06:35
-
06:17
-
05:59
-
03:29