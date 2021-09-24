Джошуа оказался более чем на 8 кг тяжелее Усика перед их поединком в Лондоне

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, в главном бою которого встретятся британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик. Энтони предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире «РЕН ТВ».
Вес Усика составил 100,2 кг, Джошуа – 108,8 кг.
Видео можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат Matchroom Boxing.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
В активе Джошуа 24 победы и одно поражение в 25 поединках.
- 24 сентября 2021
-
16:35
-
15:46
-
14:16
-
13:46
-
12:48
-
12:08
-
12:03
-
11:54
-
10:51
-
10:23
-
09:19
-
00:19
-
00:00
- 23 сентября 2021
-
23:19
-
22:59
-
21:49
-
20:36
-
20:25
-
19:39
-
18:55
-
18:45
-
18:06
-
17:50
-
17:10
-
16:25
-
15:52
-
14:35
-
13:37
-
12:21
-
11:31
-
10:46
-
10:00
-
06:35
-
06:17
-
05:59