Джошуа оказался более чем на 8 кг тяжелее Усика перед их поединком в Лондоне

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, в главном бою которого встретятся британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик. Энтони предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире «РЕН ТВ».

Вес Усика составил 100,2 кг, Джошуа – 108,8 кг.

Видео можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат Matchroom Boxing.

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

В активе Джошуа 24 победы и одно поражение в 25 поединках.