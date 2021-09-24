Валентина Шевченко — Лорен Мёрфи: дата боя, время начала, где смотреть

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В одном из главных боёв чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко в шестой раз проведёт защиту титула, её соперницей станет Лорен Мёрфи.

Начало боя — не ранее 06:45 мск 26 сентября.



Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.

Валентина Шевченко будет проводить свой 25-й бой в профессиональных ММА. На её счету 21 победа и три поражения. Лорен Мёрфи провела 19 поединков в карьере, одержав 15 побед и потерпев четыре поражения.

В главном поединке турнира чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски будет защищать титул от посягательств Брайана Ортеги. Шевченко и Мёрфи встретятся в соглавном бою.