Валентина Шевченко — Лорен Мёрфи: дата боя, время начала, где смотреть

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В одном из главных боёв чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко в шестой раз проведёт защиту титула, её соперницей станет Лорен Мёрфи.
Начало боя — не ранее 06:45 мск 26 сентября.
Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.
Валентина Шевченко будет проводить свой 25-й бой в профессиональных ММА. На её счету 21 победа и три поражения. Лорен Мёрфи провела 19 поединков в карьере, одержав 15 побед и потерпев четыре поражения.
В главном поединке турнира чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски будет защищать титул от посягательств Брайана Ортеги. Шевченко и Мёрфи встретятся в соглавном бою.
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