Пётр Ян пожелал Усику победы в поединке с Джошуа

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе Александру Усику в преддверии поединка украинца с действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.



«Победы, Александр», — написал Пётр Ян в комментариях в «инстаграме» Усика.

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.



В активе Джошуа 24 победы и одно поражение в 25 поединках.



«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.