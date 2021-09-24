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Пётр Ян пожелал Усику победы в поединке с Джошуа

Пётр Ян пожелал Усику победы в поединке с Джошуа
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе Александру Усику в преддверии поединка украинца с действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Победы, Александр», — написал Пётр Ян в комментариях в «инстаграме» Усика.

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

В активе Джошуа 24 победы и одно поражение в 25 поединках.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.

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