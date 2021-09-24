Александер Волкановски — Брайан Ортега: дата боя, время начала, где смотреть
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В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 266. В его главном бою Александер Волкановски сразится с Брайаном Ортегой за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.
Начало боя — не ранее 07:30 мск 26 сентября.
Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.
Александер Волкановски будет проводить свой 24-й бой в профессиональных ММА. На его счету 22 победы и одно поражение. Для Александера эта защита титула UFC будет второй в карьере. Брайан Ортега провёл 17 поединков в карьере, одержав 15 побед и потерпев одно поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
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