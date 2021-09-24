Результаты взвешивания UFC 266. Волкановски оказался тяжелее Ортеги

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В его главном бою Александер Волкановски сразится с Брайаном Ортегой за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. В соглавном бою чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко в шестой раз проведёт защиту титула, её соперницей станет Лорен Мёрфи.
В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам все участники титульных боёв уложились в вес. При этом Волкановски оказался чуть тяжелее Ортеги.
UFC 266. Взвешивание
Основной кард:
Александер Волкановски (144,5 фунтов) – Брайан Ортега (144)
Валентина Шевченко (124,0) – Лорен Мерфи (125,0)
Ник Диас (185,5) – Робби Лоулер (184)
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо (126)
Предварительный кард:
Марлон Мораес (135,5) – Мераб Двалишвили (135,5)
Дэн Хукер (155,5) – Насрат Хакпараст (154,5)
Шамиль Абдурахимов (258) – Крис Дакас (231)
Роксанн Модаффери (125,5) — Таила Сантос (125)
Ранние прелимы:
Урош Медич (156) — Джэйлин Тёрнер (156)
Коди Брандэдж (185,5) – Ник Максимов (185,5)
Мэттью Семельсбергер (170,5) – Мартин Сано (170)
Джонатан Пирс (145,5) — Омар Моралес (145,5).
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