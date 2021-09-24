Николай Валуев дал прогноз на бой Усик — Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал об ожиданиях от поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.



«Что мы увидим? Во многих боях, когда Усик перешёл в супертяжёлую весовую категорию, ему приходилось доказывать статус. Если в предыдущей весовой категории он защищал свой титул, то сейчас всё будет ровно наоборот. Наверное, Джошуа тоже прекрасно это осознает, что все будет происходить у него дома. Он понимает, что публика будет активнее болеть за него. Хотя полного зала, вероятнее всего, и не будет из-за коронавируса.



Боксёры оба высочайшего класса. Техника и скорость тут на стороне Саши, а мощь – у Джошуа. Если англичанин сбрасывал вес, то Усику приходилось его набирать. Это немаловажный факт. Усик будет пытаться что-то доказывать Джошуа. У англичанина будет возможность подождать на протяжении 12 раундов с того момента, когда ошибется Усик. Мы знаем, что Джошуа идет на размен, когда абсолютно уверен.



Я про Сашу Усика еще раз скажу: высочайшая техника, скорость, которую он, надеюсь, не потерял с набором веса. Эти стороны, надеюсь, помогут ему выглядеть достойно. Это тот бой, когда нельзя однозначно выделить фаворита», — приводит слова Николая Валуева «Рен ТВ».