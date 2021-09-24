Владимир Кличко поделился мнением о бое Усик — Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился ожиданиями от поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

«Нас ждёт захватывающий бой между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой битвы между чемпионами. Это очень волнительно», — написал Владимир Кличко в своём «твиттере».

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

В активе Джошуа 24 победы и одно поражение в 25 поединках.