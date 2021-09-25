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Вячеслав Дацик победил британца Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках

Вячеслав Дацик победил британца Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик одержал победу над британским спортсменом Рэнди Рэндайном в поединке на голых кулаках, организованном промоушеном Top Dog. Бой был главным событием вечера.

Бой завершился уже в первом раунде — команда британского спортсмена выбросила полотенце.

До этого Дацик последний раз бился в августе. Тогда он сумел одолеть Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34 решением судей.

TDFC X. Москва. Основной кард

Вячеслав Дацик победил Рэнди Рэндайна в первом раунде
Валерий Заботин победил Адильжана Сандибекова раздельным решением судей
Наим «Самурай» Давудов победил Рустама «Астероида» Мухитдинова
Павел Шульский победил Игоря Вильчицкого единогласным решением судей.

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