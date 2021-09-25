«Это исторический момент». Ломаченко высказался о предстоящем бое Усика с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории украинец Василий Ломаченко высказался о предстоящем поединке своего 34-летнего соотечественника Александра Усика с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе — британцем Энтони Джошуа.
«Это исторический момент для украинского бокса. Это исторический момент для фанатов по всему миру. Если говорить о шансах, то они 50 на 50. Потому что оба понимают, что им нужно делать. Оба обладают большим любительским опытом, оба техничны. Так что я не знаю, очень близкий бой. У Джошуа есть мощь, габариты и опыт. У Усика есть скорость, координация, реакция и тоже огромный опыт. Бои делают стили. Посмотрим», — сказал Ломаченко в интервью размещённом на канале Matchroom Boxing на YouTube.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.
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