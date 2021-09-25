Церемония взвешивания и битвы взглядов турнира UFC 266: Волкановски – Ортега

В ночь на субботу, 25 сентября, в Парадайсе (США) на арене «Ти-Мобайл» состоялись церемония взвешивания и битвы взглядов турнира UFC 266 с титульным боем в полулёгком весе между 32-летним австралийским бойцом Александром Волкановски и 30-летним представителем США Брайаном Ортегой, чей поединок и возглавит кард.

Видео церемонии взвешивания и битвы взглядов турнира UFC 266 доступно на «Чемпионате».

Напомним, в соглавном событии турнира чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Лорен Мёрфи.



Полный кард турнира UFC 266



Основной кард:



Александер Волкановски – Брайан Ортега

Валентина Шевченко – Лорен Мерфи

Ник Диас – Робби Лоулер

Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс

Джессика Андраде – Синтия Кальвильо



Предварительный кард:



Марлон Мораес – Мераб Двалишвили

Дэн Хукер – Насрат Хакпараст

Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас



Ранние прелимы:



Манон Фьоро – Майра Буэно Силва

Карл Роберсон – Ник Максимов

Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано