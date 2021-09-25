Церемония взвешивания и битвы взглядов турнира UFC 266: Волкановски – Ортега

В ночь на субботу, 25 сентября, в Парадайсе (США) на арене «Ти-Мобайл» состоялись церемония взвешивания и битвы взглядов турнира UFC 266 с титульным боем в полулёгком весе между 32-летним австралийским бойцом Александром Волкановски и 30-летним представителем США Брайаном Ортегой, чей поединок и возглавит кард.
Видео церемонии взвешивания и битвы взглядов турнира UFC 266 доступно на «Чемпионате».
Напомним, в соглавном событии турнира чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Лорен Мёрфи.
Полный кард турнира UFC 266
Основной кард:
Александер Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо
Предварительный кард:
Марлон Мораес – Мераб Двалишвили
Дэн Хукер – Насрат Хакпараст
Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас
Ранние прелимы:
Манон Фьоро – Майра Буэно Силва
Карл Роберсон – Ник Максимов
Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано
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