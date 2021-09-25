Бетербиев: Джошуа победит Усика

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поделился мнением о фаворите поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире РЕН ТВ.

«Один удар может решить исход боя. Любой может выиграть. По всем остальным параметрам Усик в этом весе новый человек, а Джошуа уже состоявшийся боец. Я предпочтение даю, что Джошуа выиграет этот бой – или досрочно, или решением судей.

Они оба олимпийские чемпионы по боксу. Самое важное, как они подойдут к бою. Александр Усик хорошо двигается на ногах. По крайней мере, в первом тяжёлом весе он был быстр, двигался хорошо. Он хорошо обученный левша. Когда боксируют левши, то правшам тяжело. Потому что в профессионалах редко правши встречаются с левшами.



Я думаю, что развязки не будет в первых раундах. Они будут аккуратничать, осторожничать. Но в итоге я думаю, что победа будет за Энтони Джошуа нокаутом или решением судей», — приводит слова Бетербиева РЕН ТВ.