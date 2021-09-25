Джошуа — Усик: эфир боксёрского вечера начнётся в 22:00 мск

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лондоне пройдёт вечер бокса, в рамках которого состоится бой с участием действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.



Прямую трансляцию этого поединка покажет телеканал «РЕН ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 22:00 мск.



Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний бой украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года. Тогда единогласным решением судей им была одержана победа в бою с британцем Дереком Чисорой. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.



Из 25 проведённых боёв Джошуа потерпел поражение лишь в одном. Энтони проиграл нокаутом американцу Энди Руису.