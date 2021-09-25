«Лежачего не бьют». Али Абдель-Азиз отреагировал на арест Джонса

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на арест бывшего чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Джона Джонса. Спортсмену были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.
«Давайте не будем судить Джона Джонса, никто не идеален. Лежачего не бьют», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».
Джон Джонс не дрался с февраля 2020-го. Тогда он единогласным решением судей победил Доминика Рейеса. После этого он оставил чемпионский титул в полутяжёлом весе и объявил о переходе в тяжёлый дивизион, но пока так и не дебютировал в нём.
Ранее Джонс успел рассказать, как проходит его подготовка к дебюту в тяжёлой весовой категории, а также дал понять, кого видит своим следующим соперником.
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