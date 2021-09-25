Хабиб процитировал фрагмент из поэмы Твардовского «Василий Тёркин»

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме» процитировал фрагмент из поэмы русского писателя и поэта Александра Твардовского «Василий Тёркин».



«Кому память, кому слава,

Кому тёмная вода, —

Ни приметы, ни следа», — цитирует Хабиб знаменитое произведение.

Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.