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Хабиб процитировал фрагмент из поэмы Твардовского «Василий Тёркин»

Хабиб процитировал фрагмент из поэмы Твардовского «Василий Тёркин»
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме» процитировал фрагмент из поэмы русского писателя и поэта Александра Твардовского «Василий Тёркин».

«Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа», — цитирует Хабиб знаменитое произведение.

Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

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