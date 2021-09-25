Мехонцев предположил, какую тактику выберет Усик во время боя с Джошуа
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Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о предстоящем бое британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится в ночь с 25 на 26 сентября и будет показан в прямом эфире телеканала РЕН ТВ. По мнению Егора, Александр будет довольно осторожен, стараясь не лезть на рожон.
«Я считаю, что шансы 50 на 50, в этом бое может победить любой. Я думаю, получится яркий поединок, который может продлиться все 12 раундов. Мне кажется, что Усик выберет осторожную тактику, постарается не лезть на рожон и перебить оппонента. Его стиль напоминает мне Мурата Гассиева», — приводит слова Мехонцева «Известия».
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