«При мощи Энтони два раза ранил — считай, убил». Лебедев высказался о бое Усик — Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев поделился мыслями относительно предстоящего поединка британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится в ночь на 26 сентября мск и будет показан в прямом эфире РЕН ТВ.

«Да, я уважаю Джошуа как спортсмена. Он очень хороший, воспитанный человек. Я никогда не видел у него в боксе грязных приёмов, как у множества англичан. Но он же англичанин. А мы россияне, братья-славяне. Поэтому я уверен, что в мире и особенно в России большинство людей на стороне Александра Усика. Я тоже в их числе.

Если Усик к данному бою готов на 20 раундов, а я почему-то уверен, что это так, то успех будет на его стороне. Загадывать бессмысленно, потому что это тяжёлый вес. Думаю, что при мощи Джошуа попадание в любую часть тела – это больно. А два раза ранил – считай, убил. Всякое может быть, это же бокс, а не шахматы», – приводит слова Лебедева Metaratings.