Онлайн-трансляция боя Волкановски — Ортега начнётся не ранее 07:30 мск

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В его главном бою австралиец Алекс Волкановски сразится с представителем США Брайаном Ортегой. Бойцы поборются за титул в полулёгком весе. Начало противостояния — не ранее 07:30 мск 26 сентября.
Увидеть этот и другие поединки UFC 266 в прямом эфире можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.
Видео церемонии взвешивания и битвы взглядов турнира UFC 266 доступно на «Чемпионате».
Полный кард турнира UFC 266
Основной кард:
Александер Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо
Предварительный кард:
Марлон Мораес – Мераб Двалишвили
Дэн Хукер – Насрат Хакпараст
Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас
Ранние прелимы:
Манон Фьоро – Майра Буэно Силва
Карл Роберсон – Ник Максимов
Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано
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