Онлайн-трансляция боя Волкановски — Ортега начнётся не ранее 07:30 мск

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В его главном бою австралиец Алекс Волкановски сразится с представителем США Брайаном Ортегой. Бойцы поборются за титул в полулёгком весе. Начало противостояния — не ранее 07:30 мск 26 сентября.



Увидеть этот и другие поединки UFC 266 в прямом эфире можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.

Видео церемонии взвешивания и битвы взглядов турнира UFC 266 доступно на «Чемпионате».

Полный кард турнира UFC 266



Основной кард:



Александер Волкановски – Брайан Ортега

Валентина Шевченко – Лорен Мерфи

Ник Диас – Робби Лоулер

Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс

Джессика Андраде – Синтия Кальвильо



Предварительный кард:



Марлон Мораес – Мераб Двалишвили

Дэн Хукер – Насрат Хакпараст

Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас



Ранние прелимы:



Манон Фьоро – Майра Буэно Силва

Карл Роберсон – Ник Максимов

Мэттью Семельсбергер – Мартин Сано