Отто Валлин дал прогноз на бой Усик — Джошуа

Шведский боксёр Отто Валлин рассказал об ожиданиях от поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.



«Энтони Джошуа выиграет решением судей. Ему нужно будет приложить усилия, это будет непросто, но судьи выберут его победителем единогласно. Энтони нужно грамотно использовать свои габариты, не дать Усику чувствовать себя комфортно, потому что Усик — хороший боксёр и, если дать ему шанс, он может перебоксировать любого», — приводит слова Валиина BoxingScene.



Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний бой украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года. Тогда единогласным решением судей им была одержана победа в бою с британцем Дереком Чисорой. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.



Из 25 проведённых боёв Джошуа потерпел поражение лишь в одном. Энтони проиграл нокаутом американцу Энди Руису.