Прогнозы UFC 266. Бедный Эдвардс. Усик — Джошуа. Всё это — в новом подкасте «Чемпионата»

Свежак подъехал. 28-й эпизод ММА-подкаста «Больше не говори такие вещи». И мы здесь постарались отплатить вам за две прошлые недели. Поговорили от души, обсудили всё, что возможно и невозможно. Хронометраж — рекордный. Ответы на вопросы тоже имеются. Все злободневные ММА-темы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, «Чемпионат подкаст» — поехали!



Здесь у нас из тем: Йоэль Ромеро — без сюрпризов, но за пояс. Леон Эдвардс снова должен кого-то победить. Переобулся? Или нет? Кого дали Шону О'Мэлли? Что там с зарплатами в UFC? Грабят бойцов или как? Арест Диллона Дэниса. Проблемы у Энтони «Рамбла» Джонсона. За него даже страшно. Что там с Ником Диазом? UFC 266 на подходе, и не обойдётся без прогнозов к этому турниру. А ещё чуток бокса тоже имеется — Усик — Джошуа. И всё остальное.

Немного шуток, немного бомбёжки, немного ответов на ВАШИ вопросы.



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».

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ТАЙМКОДЫ:

0:00 – Всем привет! Уже в 28-й раз в эфире подкаст «Больше не говори такие вещи».

0:31 – Леон Эдвардс переобулся в полёте и всё-таки хочет бой с Масвидалем. А как же титульник?

6:13 – Масвидаль и Ковингтон не любят ночные тусовки. Они точно не лукавят?

9:10 – Несколько историй о Ковингтоне, которые полностью разрушают его нынешний образ.

14:55 – Фигейредо всё же получил третий бой с Морено. Почему так получилось и куда делся Пантожа?

24:13 – Нейман Грейси победил ноунейма и просит чемпионский бой. Это смешно или грустно?

27:07 – Лирические отступления про другие виды спорта, которые мы смотрим.

31:43 – Зачем нужно было сводить Ромеро и Дэвиса? У Bellator не было выбора?

42:40 – Рамбл Джонсон серьёзно болен. Без него Гран-при сильно теряет в привлекательности?

45:42 – ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! Победители получат годовую подписку на ОККО Спорт.

49:15 – Самые яркие впечатления от прошедшего турнира UFC. Версии Олега и Давида.

58:34 – Дэна Хукера чуть не арестовали за нарушение режима самоизоляции. Рассказываем про жёсткий карантин в Новой Зеландии.

01:05:44 – Царукян против Фергюсона – это легализованное убийство?

01:08:48 – Энтони Смит снова победил досрочно и вклинился в титульную гонку. Какие расклады в этом дивизионе?

01:17:20 – Шон О'Мэлли опять получил нерейтингового соперника. Но в этот раз многие рады. Почему?

01:21:05 – В мире ММА появится лига, где бойцам отдадут 50 процентов доходов. Почему из этого ничего не выйдет?

01:35:09 – Кондит, Бенавидес, Пакьяо. Спасибо этим воинам за длинные и успешные карьеры!

01:37:10 – Гловер Тейшейра заявил, что Адесанья уже боится Алекса Перейру. Серьёзно??

01:42:30 – Прикол про Диллона Дэниса.

01:45:55 – Неужели Ник Диаз изменился и перестал давать неадекватные интервью?

01:51:34 – Главные интриги UFC 266 по версии Олега и Давида.

02:15:45 – Разбираем главный бой турнира. Насколько велики шансы Ортеги?

02:24:51 – Пытаемся делать прогнозы на UFC 266. На всякий случай: это уже не «верняки».

02:27:38 – Отвечаем на вопросы подписчиков.

03:09:34 – Не забывайте про КОНКУРС! А у нас всё. С вас лайки, подписки и фидбек. Следите за нами в соцсетях (все ссылки есть в описании).