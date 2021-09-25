Усик перед боем с Джошуа посвятил жене стих

Украинский боксёр Александр Усик поздравил жену Екатерину с 12-летием их совместной жизни, посвятив ей стихотворение.



«Мне без тебя и дышится иначе,

Мне без тебя порой тоска грудину рвёт,

Кричит как лютый зверь и плачет,

Я без тебя совсем другой.



Молчу и часто в небо взор свой поднимаю,

В толпе людей глаза твои ищу,

Свои на миг я закрываю

И представляю, что тобой дышу.



Тобой живу, тебя одну желаю,

Тобою дорожу, тебя хочу,

И лишь тебя я знаю,

Что мне с тобою хорошо в миру», — написал Александр.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Усика.

В ночь на 26 сентября мск Усику предстоит бой с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «РЕН ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 22:00 мск. Отметим, кроме главного боя турнира, телеканал покажет два поединка основного карда: Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес и Лоуренс Околи — Дилан Прасович.



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.