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Усик перед боем с Джошуа посвятил жене стих

Усик перед боем с Джошуа посвятил жене стих
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Украинский боксёр Александр Усик поздравил жену Екатерину с 12-летием их совместной жизни, посвятив ей стихотворение.

«Мне без тебя и дышится иначе,
Мне без тебя порой тоска грудину рвёт,
Кричит как лютый зверь и плачет,
Я без тебя совсем другой.

Молчу и часто в небо взор свой поднимаю,
В толпе людей глаза твои ищу,
Свои на миг я закрываю
И представляю, что тобой дышу.

Тобой живу, тебя одну желаю,
Тобою дорожу, тебя хочу,
И лишь тебя я знаю,
Что мне с тобою хорошо в миру», — написал Александр.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Усика.

В ночь на 26 сентября мск Усику предстоит бой с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «РЕН ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 22:00 мск. Отметим, кроме главного боя турнира, телеканал покажет два поединка основного карда: Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес и Лоуренс Околи — Дилан Прасович.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.

Бой Усик — Джошуа. Саша, россияне за тебя, только победа! LIVE! Бой Усик — Джошуа. Саша, россияне за тебя, только победа! LIVE!
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