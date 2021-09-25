Усик прибыл на бой с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик уже прибыл на арену «Тоттенхэм Хотспур», где встретится с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

Соответствующее видео доступно на странице Matchroom Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат Matchroom Boxing.

Прямую трансляцию боя Джошуа — Усик проведёт РЕН ТВ. Эфир боксёрского вечера начнётся в 23:00 мск. Отметим, кроме главного боя турнира, телеканал покажет два поединка основного карда: Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес и Лоуренс Околи — Дилан Прасович.



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.