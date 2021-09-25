Сын Рикки Хаттона победил в андеркарде боя Джошуа — Усик
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Британский боксёр Кэмпбелл Хаттон, сын бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Рикки Хаттона, одержал победу над испанским боксёром Сонни Мартинесом в поединке основного карда вечера бокса в Лондоне. Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой Хаттона по очкам — 57:56.
Для Кэмпбелла Хаттона эта победа стала четвёртой в четырёх поединках в профессиональном боксе. Сонни Мартинес потерпел пятое поражение в семи поединках.
Ранее в рамках вечера бокса в Лондоне бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит успешно дебютировал в полутяжёлом весе, нокаутировав доминиканца Ленина Кастильо.
Напомним, главным поединком боксёрского вечера в Лондоне станет бой Александра Усика и Энтони Джошуа.
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