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Сын Рикки Хаттона победил в андеркарде боя Джошуа — Усик

Сын Рикки Хаттона победил в андеркарде боя Джошуа — Усик
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Британский боксёр Кэмпбелл Хаттон, сын бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Рикки Хаттона, одержал победу над испанским боксёром Сонни Мартинесом в поединке основного карда вечера бокса в Лондоне. Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой Хаттона по очкам — 57:56.

Для Кэмпбелла Хаттона эта победа стала четвёртой в четырёх поединках в профессиональном боксе. Сонни Мартинес потерпел пятое поражение в семи поединках.

Ранее в рамках вечера бокса в Лондоне бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит успешно дебютировал в полутяжёлом весе, нокаутировав доминиканца Ленина Кастильо.

Напомним, главным поединком боксёрского вечера в Лондоне станет бой Александра Усика и Энтони Джошуа.

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