Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гимн Украины освистали перед боем Усик — Джошуа в Лондоне

Гимн Украины освистали перед боем Усик — Джошуа в Лондоне
Комментарии

Фанаты чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа освистали украинский гимн, прозвучавший в честь бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика перед их противостоянием на «Тоттенхэм Арене», сообщает Daily Star. На момент публикации новости в поединке начался второй раунд.

Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний бой украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года. Тогда единогласным решением судей им была одержана победа в бою с британцем Дереком Чисорой. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

Из 25 проведённых боёв Джошуа потерпел поражение лишь в одном. Энтони проиграл нокаутом американцу Энди Руису.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию боя Энтони Джошуа — Александр Усик.

Александр Усик в одну калитку разобрал Джошуа и одержал великую победу! LIVE! Александр Усик в одну калитку разобрал Джошуа и одержал великую победу! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021