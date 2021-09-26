Гимн Украины освистали перед боем Усик — Джошуа в Лондоне

Фанаты чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа освистали украинский гимн, прозвучавший в честь бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика перед их противостоянием на «Тоттенхэм Арене», сообщает Daily Star. На момент публикации новости в поединке начался второй раунд.



Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний бой украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года. Тогда единогласным решением судей им была одержана победа в бою с британцем Дереком Чисорой. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.



Из 25 проведённых боёв Джошуа потерпел поражение лишь в одном. Энтони проиграл нокаутом американцу Энди Руису.



«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию боя Энтони Джошуа — Александр Усик.