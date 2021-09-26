Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе

Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.
Усик уверенно начал бой, захватив преимущество в первых раундах. В третьем раунде Усику удалось поймать Джошуа и потрясти британца. В четвёртом раунде ситуация не изменилась — трёхминутка осталась за Усиком. В пятом раунде Джошуа удалось ответить Александру несколькими ударами, достигшими цели. Ситуация повторилась и в шестом отрезке боя.
В седьмом раунде Джошуа попытался взвинтить темп, однако в концовке трёхминутки Усику удалось провести отличную серию и потрясти Джошуа. Восьмая трёхминутка прошла в том же ключе, что и предыдущие, не считая того, что в концовке Джошуа удалось попасть двумя апперкотами по корпусу.
В девятом раунде британцу вновь удалось провести удачную атаку по Усику у канатов. Десятый раунд завершился взрывной серией от Усика, однако и Джошуа сумел несколько раз ответить на атаки Александра. В 11-м раунде Усик вновь провёл несколько уверенных серий ударов в цель, однако пропустил неприятный джеб в концовке.
В заключительном раунде ситуация совершенно не изменилась, а в концовке Усик и вовсе был близок к тому, чтобы отправить Энтони Джошуа в нокаут.
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