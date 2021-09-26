Усик прокомментировал победу над Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа. Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Очень много для меня это значит. Пошёл ли бой по тому сценарию, на который ты рассчитывал? Он прошёл именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи», — сказал Усик после боя.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.