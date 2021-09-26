Рой Джонс: думаю, Джошуа сегодня многому научился у Усика

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс высказался о победе украинца Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Усик сделал то, что я ожидал от него. Он вёл себя очень умно. В первых раундах Усик шокировал Джошуа. Он застал его врасплох. Ему удалось нанести ущерб чемпиону мира, и мы говорим об Усике, который вообще выступал в полутяжёлом весе!

Думаю, что сегодня Джошуа многому научился у Усика. Но нельзя позволять менее габаритному боксёру так сокращать дистанцию. Усик просто побил его!» — сказал Джонс после боя.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.