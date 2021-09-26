Комментатор Стогниенко сравнил Усика с Месси

Комментатор Владимир Стогниенко после победы Александра Усика в бою с Энтони Джошуа сравнил украинца с нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелем Месси. Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Движение Усика — это Месси», — написал Стогниенко в своем «твиттере».

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.

Ранее Усик ответил на вопрос о возможном реванше с Джошуа.