Президент Украины Зеленский прокомментировал победу Усика в бою с Джошуа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжёлая, но от этого еще более ценная победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!» — написал Зеленский в своём телеграм-аккаунте.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.