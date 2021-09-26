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Семельсбергер за 15 секунд нокаутировал Сано на турнире UFC 266

Семельсбергер за 15 секунд нокаутировал Сано на турнире UFC 266
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В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 266. В рамках предварительного карда американец Мэтт Семельсбергер встретился с соотечественником Мартином Сано.

Победу в бою на 15-й секунде первого раунда нокаутом одержал Семельсбергер.

В главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.

Основной кард турнира UFC 266
Александр Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо

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