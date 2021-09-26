Прямой эфир боя Шевченко — Мёрфи начнётся примерно в 6:45

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В соглавном бою сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и представительница США Лорен Мёрфи. Для Валентины это будет уже шестая защита титула.
Бой начнётся не ранее 06:45 мск 26 сентября.
Шевченко в смешанных единоборствах провела 24 боя, в которых отпраздновала 21 победу и потерпела три поражения. На счету Мёрфи 19 боёв, в которых она одержала 15 побед и допустила четыре поражения.
В главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.
Также в основном карде будут следующие бои:
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо
- 26 сентября 2021
-
04:38
-
04:33
-
04:23
-
03:55
-
03:44
-
03:27
-
03:14
-
02:55
-
02:36
-
02:25
-
02:14
-
02:07
-
02:01
-
01:50
-
01:49
-
01:37
-
01:32
-
01:28
-
01:23
-
01:20
-
01:17
-
01:12
-
01:07
-
00:22
- 25 сентября 2021
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:32
-
22:18
-
22:00
-
21:49
-
21:27
-
21:00
-
21:00
-
20:32