Прямой эфир боя Шевченко — Мёрфи начнётся примерно в 6:45

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В соглавном бою сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и представительница США Лорен Мёрфи. Для Валентины это будет уже шестая защита титула.

Бой начнётся не ранее 06:45 мск 26 сентября.

Шевченко в смешанных единоборствах провела 24 боя, в которых отпраздновала 21 победу и потерпела три поражения. На счету Мёрфи 19 боёв, в которых она одержала 15 побед и допустила четыре поражения.

В главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.

Также в основном карде будут следующие бои:

Ник Диас – Робби Лоулер

Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс

Джессика Андраде – Синтия Кальвильо