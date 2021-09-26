Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хукер единогласным решением судей победил афганца Хакпараста на UFC 266

Хукер единогласным решением судей победил афганца Хакпараста на UFC 266
Комментарии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой предварительного карда турнира UFC 266 в мужском лёгком весе между 31-летним новозеландцем Дэном Хукером и 26-летним представителем Афганистана Насратом Хакпарастом.

Победу в поединке единогласным решением судей одержал Хукер — 30-27, 30-27, 30-26.

Таким образом, Хукеру удалось оправиться после двух поражений кряду – от Майкла Чендлера и Дастина Порье. Всего на его счету 10 побед на UFC при шести поражениях. У его оппонента – пять побед и два поражения в престижном промоушене.

Напомним, в главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.

UFC 2021. UFC 266, Лас-Вегас, США
Дэн Хукер (W) - Насрат Хакпараст
26 сентября 2021, воскресенье. 04:10 МСК
Дэн Хукер
Окончено
UD
Насрат Хакпараст
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021