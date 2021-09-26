Хукер единогласным решением судей победил афганца Хакпараста на UFC 266

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой предварительного карда турнира UFC 266 в мужском лёгком весе между 31-летним новозеландцем Дэном Хукером и 26-летним представителем Афганистана Насратом Хакпарастом.

Победу в поединке единогласным решением судей одержал Хукер — 30-27, 30-27, 30-26.

Таким образом, Хукеру удалось оправиться после двух поражений кряду – от Майкла Чендлера и Дастина Порье. Всего на его счету 10 побед на UFC при шести поражениях. У его оппонента – пять побед и два поражения в престижном промоушене.

Напомним, в главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.