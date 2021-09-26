Джессика Андраде – первая девушка, проведшая 20 поединков на UFC

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит первый бой основного карда турнира UFC 266, в котором сошлись представительницы женского наилегчайшего веса – 30-летняя представительница Бразилии Джессика Андраде и 34-летняя представительница США Синтия Кальвильо.
Как отмечает журналист MMA Junkie Майк Бон в «Твиттере», Джессика Андраде отметилась впечатляющим статистическим достижением. Она стала первой девушкой, проведшей 20 боёв на престижном промоушене UFC. За это время она потерпела семь поражений и одержала 12 побед. Дебютировала на UFC Андраде в июле 2013 года.
Напомним, в главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.
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