Блэйдс единогласным решением судей победил Розенстрайка на турнире UFC 266

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой главного карда турнира UFC 266, в котором сошлись тяжеловесы 30-летний американец Кёртис Блэйдс и 33-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

Поединок завершился победой Блэйдса единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Для американца эта победа стала 10-й на UFC при трёх поражениях. Розенстрайк же потерпел третье поражение в престижном промоушене, имея за плечами 9 поединков на UFC.

Напомним, в главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.