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Блэйдс единогласным решением судей победил Розенстрайка на турнире UFC 266

Блэйдс единогласным решением судей победил Розенстрайка на турнире UFC 266
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой главного карда турнира UFC 266, в котором сошлись тяжеловесы 30-летний американец Кёртис Блэйдс и 33-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

Поединок завершился победой Блэйдса единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Для американца эта победа стала 10-й на UFC при трёх поражениях. Розенстрайк же потерпел третье поражение в престижном промоушене, имея за плечами 9 поединков на UFC.

Напомним, в главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.

UFC 2021. UFC 266, Лас-Вегас, США
Кёртис Блэйдс (W) - Жаирзиньо Розенстрайк
26 сентября 2021, воскресенье. 05:45 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
UD
Жаирзиньо Розенстрайк
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