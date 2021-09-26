Лоулер сумел взять реванш у Диаза на UFC 266 за поражение в 2004 году

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой главного карда турнира UFC 266, в котором сошлись средневесы 38-летний американец Ник Диаз и его 39-летний соотечественник Робби Лоулер.
В состоявшемся реванш-бою победу техническим нокаутом на первой минуте третьего раунда одержал Робби Лоулер.
Напомним, впервые бойцы провели поединок 3 апреля 2004 года Таким образом, перерыв между боями составил 6384 дня. Это самый длинный перерыв между боями в истории UFC. Тогда победа осталась за Ником Диазом.
Диаз не выходил в октагон с 2015 года. Тогда он уступил решением судей Андерсону Силве. Позднее результат был аннулирован из-за проваленного допинг-теста Силвы. В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году, тогда он победил Би-Джей Пенна.
Что касается Лоулера, то бывший чемпион UFC потерпел четыре поражения подряд. Последняя победа Робби датируется ещё 2017 годом, тогда он победил Дональда Серроне.
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