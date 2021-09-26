«Я же вам говорил». Пётр Ян отреагировал на снятие Стерлинга с реванш-боя на UFC 267

28-летний российский боец UFC Пётр Ян, занимающий первую строчку рейтинга в легчайшем весе, отреагировал в социальных сетях на информацию о том, что американец Алджэмейн Стерлинг снялся с реванш-боя на турнире UFC 267, который должен был состояться в октябре этого года.
«Я же вам говорил», — гласит пост Яна в «Твиттере», который имеет отсылку на его сообщение, опубликованное в начале сентября. Тогда Пётр написал: «Эта сучка снимется с боя».
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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